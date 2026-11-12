Вора в законе Гию Свердловского приговорили к 8 годам и штрафу в 1,5 млн рублей

В обязанности Акоева, по версии следствия, входил сбор «общака» и поддержка осужденных, придерживающихся воровских традиций Фото: Ольга ЮШКОВА.

Восемь лет колонии особого режима, два года ограничения свободы и штраф в 1,5 миллиона рублей — такой приговор 12 ноября огласил Свердловский областной суд в отношении 53-летнего Георгия Акоева, известного в криминальных кругах как Гия Свердловский. Его признали виновным по статье 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии, пишет «КП-Екатеринбург».

Задержали авторитета в октябре 2025 года: спецназ пришел к его дому в ЖК «Квартал Федерация». Во время обыска в квартире нашли ножи с запрещенной символикой и 40 тысяч долларов.

Поддержать Акоева в суд пришли десятки родственников и близких, а порядок обеспечивал усиленный отряд приставов в масках. После оглашения приговора дочь подсудимого крикнула из зала: «Папочка, мы тебя любим!».

Обвинение строилось на том, что еще во время отбывания 11-летнего срока за разбойное нападение на риелтора в Москве в 2008 году Акоев — внучатый племянник деда Хасана — открыто демонстрировал свой статус. Он представлялся вором в законе сотрудникам СИЗО и колонии.

В обязанности Акоева, по версии следствия, входил сбор «общака» и поддержка осужденных, придерживающихся воровских традиций. Офис авторитета служил площадкой для решения спорных вопросов — Акоев выступал в роли третейского судьи, к нему приезжали за советом, а криминальные элементы из других регионов приносили деньги в знак уважения.

Свое отношение к обвинению Акоев так и не высказал. Последнее слово растянулось на час: он цитировал Владимира Высоцкого, рассуждал о чести и достоинстве и несколько раз критиковал прокуратуру.

Вот одна из фраз, прозвучавших в зале: «Страшнее всего, что ты можешь больше кого-то не увидеть. Больнее всего за то, что разлука не в результате твоей деятельности, а в результате чьего-то желания».

Прокурор Дмитрий Перевалов после заседания отметил: подсудимый вину не признал, а с 2019 года, когда появилась статья 210.1, отрицал, что является вором в законе. Однако суд счет представленные доказательства убедительными для вынесения приговора.