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НовостиЭкономика12 ноября 2026 11:16

«На улице меня узнают»: Глава WB прокомментировала включение своего имени в список Forbes

Татьяна Ким сообщила, как относится к званию богатейшей женщины по версии Forbes
Арина СЕРОВА
Татьяна Ким сообщила, как относится к званию богатейшей женщины по версии Forbes

Татьяна Ким сообщила, как относится к званию богатейшей женщины по версии Forbes

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Глава RWB и основательница Wildberries Татьяна Ким скептически высказалась о своем статусе богатейшей женщины по версии журнала Forbes. Она считает, что оценивать предпринимателей нужно по реальному вкладу в экономику. Своим мнением предпринимательница поделилась в интервью ИС «Вести».

«На улице меня узнают, но я думаю, это не благодаря рейтингу Forbes», - отметила она.

Бизнесвумен считает подсчеты своего состояния слишком субъективными из-за опоры на приблизительную стоимость активов.

«Я им уже давно тогда говорила, что лучше бы вы делали рейтинги по вкладу в развитие экономики. Это было бы честью в такой рейтинг попасть», - поделилась глава RWB.

Предпринимательница добавила, что ориентироваться стоит не на размер капитала, а на реальные достижения бизнеса. Например, реализацию ESG-инициатив или яркие маркетинговые проекты.

Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Ким написала книгу о своем детище - Wildberries. Произведение получило название «Дикие ягодки. Начало».