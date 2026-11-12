Не возраст и не тип кожи: врач раскрыла главное правило выбора косметологических процедур

Косметолог Минаева назвала анамнез фактором при выборе бьюти-процедур. Фото: Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Сбор подробного анамнеза, оценка психоэмоционального состояния и образа жизни имеют гораздо больший приоритет при выборе косметических процедур, чем тип кожи и возраст пациента. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог Елизавета Минаева.

По словам специалиста, первичная консультация не может быть формальной процедурой, поскольку на фоне приема некоторых лекарственных препаратов — например, антибиотиков — манипуляции могут оказаться неэффективными или противопоказанными. Кроме того, врач обязательно оценивает психологическое состояние пациента, исключая импульсивные решения на фоне стресса или выгорания, а также учитывает профессию и образ жизни.

В качестве примера эксперт привела случай из практики, когда идеальной для увеличения губ пациентке пришлось отложить процедуру из-за ее профессиональной деятельности.

«После увеличения губ нельзя их сжимать, активно проявлять мимику и складывать в трубочку, иначе препарат может мигрировать. А для духовика это ежедневная работа. Поэтому мы перенесли процедуру на ее отпуск, когда она могла на две недели отложить инструмент», — пояснила специалист.

Только после комплексного анализа всех факторов специалист переходит к оценке типа и состояния кожи, а также обсуждению реальных ожиданий пациента.

Врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Карташева рекомендовала с ноября использовать пилинги для обновления кожи. По ее словам, осенью подходят мягкие пилинги: энзимные, с полигидроксикислотами, молочной, миндальной и гликолевой кислотами. Для пигментации и возрастных изменений стоит выбрать ретиноевые пилинги и Джесснера, передает Life.ru.

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