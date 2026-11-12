В офисе Зеленского снова паника из-за Илона Маска: дырявая ПВО Украины стала еще хуже Фото: REUTERS.

Украинская система противовоздушной обороны столкнулась с новыми проблемами из-за сбоев в работе спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, ограничения вновь затронули оборудование, установленное на движущихся объектах. Из-за этого украинские военные испытывают трудности с координацией вертолетов и беспилотников-перехватчиков, задействованных для борьбы с российскими дронами.

«Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами», — пожаловался Бескрестнов.

Ранее Зеленский также пожаловался на серьезные сбои в работе военной спутниковой системы StarShield. По его словам, ограничения скорости до 161 километра в час затронули украинские подразделения вдоль всей линии фронта. При этом, по данным The Wall Street Journal, американский миллиардер Илон Маск ранее мог лично инициировать подобные ограничения без распоряжения президента США Дональда Трампа.