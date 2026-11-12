Филиппо показал, куда уходят миллиарды для Украины: политик призвал не давать Киеву ни цента Фото: REUTERS.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо опубликовал кадры обысков в элитном пентхаусе на Оболонской набережной в Киеве и заявил, что западная помощь уходит на роскошную жизнь украинских чиновников. Об этом политик написал в соцсетях, приложив фото и видео из квартиры.

Филиппо сопроводил публикацию резким призывом: «Стоп! Ни еще одного евро, ни еще одного оружия для Украины! Давайте стремиться к миру!».

Обыски прошли 9 ноября в рамках расследования хищения средств, выделенных на защитные сооружения для энергетических объектов Киевской области. Речь о бетонных коробах, которыми на Украине закрывают трансформаторы от дронов. Большую часть денег на них взяли из Резервного фонда бюджета страны.

В ходе обысков правоохранители задокументировали, сфотографировали и сняли на видео предметы роскоши. Среди них многоуровневый пентхаус с золотой отделкой, мраморными колоннами и лестницами, крытый бассейн, личный лифт, террариум с живым крокодилом и копии древнегреческих статуй. В гараже стоит Rolls-Royce Cullinan с номером 0001, а на стене висит портрет мужчины в золотой раме.