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НовостиВ мире12 ноября 2026 11:36

Госдеп США выразил соболезнования в связи со смертью посла РФ Дарчиева

В Госдепе США передали слова поддержки семье российского посла Дарчиева в связи с его кончиной, сообщил CNN
Мария СПИРИДОНОВА
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Дарчиев. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Дарчиев. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Вашингтон выразил соболезнования родным и близким посла России в США Александра Дарчиева в связи с его кончиной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

В ведомстве подтвердили, что знают о смерти дипломата, и передали слова поддержки его семье.

11 ноября Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни. Причиной смерти стало хроническое заболевание. Дарчиев родился 14 мая 1960 года в Будапеште в семье дипломата. В 1983 году окончил исторический факультет МГУ, затем учился в аспирантуре Института США и Канады АН СССР. На дипломатическую службу поступил в 1992 году. С 2010 по 2014 год возглавлял департамент Северной Америки МИД, затем до 2021 года был послом России в Канаде. В марте 2025 года указом президента был назначен послом России в США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала отказаться от непотребной конспирологии о смерти Дарчиева.