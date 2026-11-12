Россияне снова могут переводить деньги в Грузию по системе «Золотая корона»

Жителям РФ предоставили возможность переводить деньги в Грузию по «Золотой короне», но при нескольких условиях Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жители России вновь имеют возможность отправлять денежные переводы в Грузию через сервис «Золотая корона». Об этом информирует ТАСС.

Функция отправки средств в эту республику исчезла из перечня доступных направлений еще в конце июля. Теперь финансовые операции снова доступны пользователям, но с определенными условиями.

В уведомлении сервиса уточняется, что забрать переведенные средства наличными или зачислить их на счет в Грузии получится исключительно через «ТБС Банк».

Прежде у получателей был более широкий выбор организаций. Раньше обналичить деньги, отправленные по этой системе, можно было также в отделениях «Банка Грузии» или в местных микрофинансовых компаниях.

Ранее стало известно, что за последние три месяца из Грузии депортировали 109 граждан России. Все они нарушили миграционное законодательство страны.