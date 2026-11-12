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НовостиПолитика12 ноября 2026 11:53

Матвиенко предупредила Ереван о последствиях выхода из ЕАЭС: «Не в интересах народа»

Матвиенко: выход Армении из ЕАЭС не пойдёт на пользу армянскому народу
Мария СПИРИДОНОВА
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам визита во Вьетнам ответила на вопросы журналистов, в том числе о возможном выходе Еревана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).По её мнению, такой шаг не отвечает национальным интересам Армении и не пойдёт на пользу армянскому народу.

«Жизнь покажет, что этот шаг [выход Армении из ЕАЭС - прим. ред.] не в национальных интересах Армении и не в интересах армянского народа», — сказала Матвиенко.

Тема выхода Армении из ЕАЭС активно обсуждается с осени 2026 года. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Ереван не собирается выходить из союза прямо сейчас, но готовит «альтернативу» для народа и планирует в 2027–2028 годах подать заявку на вступление в ЕС. В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале евроинтеграции, а на саммите ЕАЭС в Астане в мае 2026 года лидеры союза выступили за проведение в республике референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выход из союза может стоить Армении потери 15-20% ВВП.