Кирилла Буданова* не оштрафуют за незнание мовы и переход на русский: в Киеве придумали забавную отмазку. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* избежит штрафа за переход на русский язык во время переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская, передает издание Liga.net.

По словам языкового омбудсмена, украинские законы не предусматривают наказания за использование русского языка за пределами страны. Поэтому высказывания Буданова* во время международной встречи не считаются нарушением.

«Языковое законодательство действует только в пределах государства, кроме пространства посольств», — пояснила Ивановская.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби глава офиса Зеленского неожиданно перешел на русский язык. Отвечая на вопрос иностранного журналиста, он попросил перевод, после чего произнес: «Да я понимаю, мне время нужно».

Примечательно, что ранее Буданов* уже попался на использовании русского языка на Украине. Тогда он общался с участниками протеста возле здания в Петропавловской Борщаговке под Киевом. За нарушение языкового законодательства чиновнику назначили штраф, который он согласился выплатить. При этом самого Зеленского за аналогичный переход на русский во время интервью американскому телеканалу наказывать не стали.

* – внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.