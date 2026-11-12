"Не могу вернуться домой, поэтому уберите все матрёшки": украинка докопалась до магазина с сувенирами в Британии

Британский ритейлер убрал с продажи русскую матрешку после жалобы украинки Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Британская сеть универмагов John Lewis убрала российскую матрешку из рождественской коллекции 2026 года после обращения украинки против продажи российской символики в условиях конфликта с Украиной. Переехавшая после начала СВО женщина узнала о продаже матрешки Wooden Stacking Doll по цене 8 фунтов и начала строчить туда жалобы.

Так как украинке в Британии, очевидно, больше нечем заняться (не работать же), она потратила время на то, чтобы писать компании гневные письма. В них она жаловалась на то, что не может вернуться домой, что её муж "защищает Украину", "дети растут без отца", какая Россия плохая, а тут - продаются российские сувениры. Как, дескать, "это возможно" в "одном из самых уважаемых британских брендов".

Представители John Lewis передали обращение в ответственную команду. 11 ноября женщина получила ответ: её замечания передали в старшую команду закупок, которые учтут их при составлении коллекций. После этого она обнаружила, что страница товара исчезла с сайта.

Ранее KP.RU сообщил, что другая украинка, тоже в Британии, со скандалом бросила колледж, так как ей предлагали учиться на русском языке.