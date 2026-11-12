Пособники спецслужб Украины получили до 14 лет за помощь в подготовке теракта Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Четыре пособника спецслужб Украины получили сроки от 13 до 14 лет по делу о подготовке покушения на сотрудника ВГА Новой Каховки. Об этом говорится в решении суда.

Отмечается, что в отношении Анастасии Бернацкой*, Натальи Кожемяцкой*, Павла Пелещука и Константина Семенюка слушалось дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) уголовного кодекса РФ.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы», - сообщил представитель суда.

По его словам, фигуранты были приговорены к тюремному заключению на сроки от 13 до 14 лет лишения свободы.

Ранее сайт KP.RU писал, что Южный окружной военный суд приговорил кинематографиста из Крыма Нестора Штормового* к 20 годам лишения свободы по делу о государственной измене и участии в террористической организации.

* - лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов