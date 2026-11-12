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НовостиВ мире12 ноября 2026 14:27

В Италии раскрыли, какую ошибку сделала Европа в отношении России: из-за нее ЕС не может реализовать планы по Украине

LAD: Жесткая риторика против РФ не дала ЕС участвовать в переговорах по Украине
Арина СЕРОВА
LAD: Жесткая риторика против РФ не дала ЕС участвовать в переговорах по Украине

LAD: Жесткая риторика против РФ не дала ЕС участвовать в переговорах по Украине

Фото: REUTERS.

Жесткая риторика против России не дала странам Евросоюза участвовать в переговорах по Украине. О роковой ошибке Европы рассказал обозреватель итальянского издания L'AntiDiplomatico Фабрицио Верде.

Журналист обратил внимание, что Брюссель рискнул всем ради конфронтации с Россией. А теперь вдруг выражает недовольство, что, видите ли, ее не берут на переговоры. Так, например, глава дипломатии ЕС Кая Каллас жаловалась, что Вашингтон ведет диалог лишь с Москвой.

По словам Верде, Евросоюз сам виноват в своем положении. Ведь именно страны объединения делали все возможное, чтобы разорвать все связи с РФ. Более того, они не раз сами отвергали предложения Кремля участвовать в дискуссиях.

«Европа продолжает цепляться за свой идейный крестовый поход и остается неспособной увидеть экономическую катастрофу, которую сама себе же создала», - написал в статье колумнист.

Ранее в МИД России уже комментировали требование Европы включить их в переговорный процесс по Украине. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, для начала членам ЕС стоит привести себя в порядок, поскольку все они погрязли в кровавых махинациях.