Российские военные поразили в Черном море два судна с оружием для ВСУ Фото: REUTERS.

Российские подразделения в течение дня в акватории Черного моря поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство проинформировало, что российские войска за сутки поразили объекты военных аэродромов ВСУ. Армия России продолжает наносить массированные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки украинских боевиков по гражданским объектам на территории нашей страны. В Минобороны подчёркивают: удары наносятся исключительно по объектам, используемым в военных целях.