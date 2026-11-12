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НовостиОбщество12 ноября 2026 14:45

Засиделись за работой? Эксперт объяснила, как часто нужно прерываться на отдых

HR-эксперт Лоикова: Отдыхать от работы нужно каждые два часа
Анастасия ПИГИНА
HR-эксперт назвала простой способ сохранить концентрацию на работе.

HR-эксперт назвала простой способ сохранить концентрацию на работе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Регулярные перерывы в течение рабочего дня помогают сохранять концентрацию, снижать усталость и поддерживать продуктивность. HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что офисным сотрудникам рекомендуется ненадолго отвлекаться от дел каждые два часа. Об этом пишет «Абзац».

«Я бы рекомендовала делать короткие перерывы каждые два часа, то есть два-три раза в день помимо обеда. Перерыв по 5-10 минут – это нормально. Этого достаточно, чтобы сменить деятельность, встать, размяться, сделать несколько глубоких вдохов, переключиться», – пояснила Лоикова.

По словам эксперта, во время коротких пауз полезно выходить на свежий воздух. Такие прогулки помогают снизить стресс и восстановить концентрацию. При этом они не должны заменять полноценный обеденный перерыв.

Чтобы привыкнуть отдыхать в течение дня, HR-эксперт посоветовала начинать с небольших шагов: ставить таймер на пять минут, выполнять простые упражнения или просто немного пройтись по офису.

Прежде HR-эксперт Бобкова рассказала, в каких профессиях новичкам проще всего найти первую работу и почему работодатели охотно берут сотрудников без опыта.