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НовостиПолитика12 ноября 2026 15:14

Лига.net: у ВСУ сложности с БПЛА средней дальности из-за ограничений Starshield

Ранее Зеленский обвинил США в сбоях в работе Starshield на Украине
Сергей ГАПЧУК
Лига.net: у ВСУ сложности с БПЛА средней дальности из-за ограничений Starshield

Лига.net: у ВСУ сложности с БПЛА средней дальности из-за ограничений Starshield

Фото: REUTERS.

Ограничения в работе американской спутниковой системы для военных нужд Starshield привели к проблемам с беспилотниками средней дальности для ВСУ. Об этом сообщило издание Лига.net со ссылкой на источники в украинских вооруженных формированиях.

Примечательно, что трудности в работе спутниковой системы, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, возникли после того, как 11 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Дании пошутил о желании президента США Дональда Трампа получить Гренландию.

Как писал сайт KP.RU, уже 12 ноября украинский главарь пожаловался на проблемы в работе Starshield на Украине. По его словам, боевики ВСУ считают, что речь идет не о случайных неполадках, а о системном ограничении скорости передачи данных, перебои фиксируются уже несколько дней.

В свою очередь в Раде раскритиковали Зеленского за насмешки над главой Белого дома, указав на недопустимость такого поведения, так как киевский режим зависит от американской поддержки, в том числе в вопросах спутниковой связи.