Спикер Рады Стефанчук на русском языке пожаловался на холод в парламенте Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук использовал русский язык, когда рассказывал о холоде в здании парламента Украины в Киеве. Видеозапись были размещена в Telegram-канале местных СМИ.

«Ужас, жах, жахливо, холодно», - сказал Стефанчук дрожащим голосов, произнеся второе и третье слово на украинском языке, что в переводе на русский означает ужас и ужасно

Как сообщалось ранее, депутаты Верховной рады выразили недовольство по поводу низкой температуры в здании парламента, что вызвало бурную реакцию среди граждан Украины. Нытье парламентариев разозлило народ.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Украины предупредили о тяжелой зиме. Сообщалось, что масштабные отключения света и воды начались еще до ее наступления, а особенно остро проблема энергоснабжения стоит в столице Украины. Не исключено, что света не будет до нескольких дней.