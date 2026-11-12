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НовостиПолитика12 ноября 2026 15:52

Путин: РФ открыта к партнерству со всеми, кто вносит вклад в справедливый мир

Президент РФ заявил о готовности вести диалог со всеми государствами
Вениамин ЗАХАРОВ
Путин: РФ открыта к партнерству со всеми, кто готов вести диалог

Путин: РФ открыта к партнерству со всеми, кто готов вести диалог

Фото: REUTERS.

Российская Федерация открыта к партнерству со странами, готовыми вносить вклад в диалог между людьми и государствами, а также к построению справедливого мироустройства. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в видеообращении к участникам II Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«Россия открыта к партнерству со всеми, кто готов выносить свой вклад в развитие диалога между людьми и государством, в построение более справедливого мироустройства», - заявил глава государства.

Сайт KP.RU ранее писал, что вечером 12 ноября завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с американскими посланниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Кортеж делегации США уже покинул Кремль. По имеющимся данным, глава государства общался с представителями главы Белого дома Дональда Трампа более двух часов.