Песков: РФ поверит в стремление ЕС к миру при отсутствии противоречивых действий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Чтобы Россия поверила в желание Европы добиться мира на Украине, действия европейцев должны перестать быть противоречивыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Европейцы во время переговоров в Абу-Даби делают заявления о готовности размещения военного контингента на Украине. То есть действия, скажем так, противоречат этим всем заявлениям о готовности к миру», - отметил он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Песков напомнил, что Европа поддерживает киевский режим, что ведет к продолжению конфликта, при этом говоря о мире.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин высказался на тему роли Европы в украинском конфликте. По словам главы государства, Россия хотела бы, чтобы в конце концов Европа определилась с вопросом, чего она хочет - мира или войны. По этому вопросу с европейцами должны поработать представители США.