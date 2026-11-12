Правительство предложило доработать проект о продаже красивых госномеров Фото: Евгения ГУСЕВА.

Правительство России поддержало концепцию проекта о продаже «красивых» госномеров для автомобилей, но предложило доработать законопроект. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение кабмина.

«Правительство <...> концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом указанных замечаний», - говорится в документе.

Как уточнили в правительстве, депутаты предложили разделить госномера на уникальные и индивидуальные. При этом они убрали положение о том, что список доступных для резервирования автомобильных номеров должен определять регистрирующий орган.

Однако в кабмине отметили, что это может сделать применение новых правил непрозрачным. Правительство также предложило закрепить регулирование этой сферы за МВД России.

Ранее KP.RU сообщал, что Верховный суд России разрешил использовать магнитные рамки для крепления автомобильных государственных номеров. Конструкция крепления или способ установки номерного знака, как пояснили в ВС, не являются основанием для привлечения водителя к ответственности.