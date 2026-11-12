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НовостиПолитика12 ноября 2026 16:27

Путин призвал регулярно обновлять перечень бесплатных соревнований для детей

Президент РФ призвал перетянуть расходы с профессионального спорта на массовый
Сергей КУДРИН
Путин призвал регулярно обновлять перечень бесплатных соревнований для детей

Путин призвал регулярно обновлять перечень бесплатных соревнований для детей

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин призвал регулярно и систематически обновлять списки соревнований, в которых дети страны могут принимать бесплатное участие. Также глава государства заявил, что сейчас куда важнее массовый спорт, а не профессиональный, и было бы хорошо поменять местами расходы в этих направлениях.

"Прошу также включить в концепцию конкретные меры по увеличению количества соревнований. <...>. Новые турниры обязательно дополнят и перечень базовых официальных соревнований всех уровней, которые предусматривают, хочу это подчеркнуть, бесплатное участие детей", - сказал Путин на Совете по спорту.

Президент подчеркнул, что доступ к этим мероприятиям должен быть свободным и максимально широким, чтобы продвигать спорт и выявлять талантливых ребят для их продвижения.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Путин утвердил курс на развитие массового спорта в России. Минспорту расширили полномочия, включая контроль федераций и внедрение цифровых технологий.