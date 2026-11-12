Путин: гуманитарное взаимодействие — надежная основа для преодоления стереотипов Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин назвал культурное и гуманитарное взаимодействие надежной основой для укрепления доверия между странами и преодоления стереотипов. Об этом он сказал в видеообращении к участникам II Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

«Взаимодействие в сфере кинематографа, культуры, гуманитарных связей — это надежная основа для укрепления доверия и преодоления стереотипов. И те проекты, которые инициирует Евразийская киноакадемия, служат достижению именно этой благородной цели», — указал глава государства.

Сама церемония награждения пройдет 12 ноября в Москве, в мастерской «12» Никиты Михалкова. Подробности накануне раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Главный приз впечатляет: обладатель получит десятиккаратный якутский бриллиант. Как подчеркнула Захарова, камень самый настоящий и естественный.