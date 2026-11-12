Дюмин: максимальное вовлечение людей в спорт - приоритетное направление в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Максимальное вовлечение людей в занятия физической культурой и спортом является приоритетным направлением в стране. Об этом заявил помощник президента РФ, заместитель председателя Совета по спорту Алексей Дюмин по итогам заседания Совета при президенте РФ.

В четверг, 12 ноября, глава государства Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в Москве.

"На заседании Совета по спорту Владимир Путин обозначил ключевые посылы по дальнейшему развитию системы физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в стране. Приоритетное направление - максимальное вовлечение людей в занятия физической культурой и спортом", - сказал он.

По словам Дюмина, это требует и модернизации инфраструктуры, а также увеличения количества турниров и массовых мероприятий.

Кроме того, он подчеркнул, что особое внимание должно и дальше уделяться людям с ОВЗ и ветеранам специальной военной операции. А победители всероссийского этапа соревнований будут награждены призами президента РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин поручил организовать соревнования Кубка защитников Отечества на самом высоком уровне, начиная со следующего года.