Депутат Аршинова: Пашинян пытается найти повод для исключения Армении из ОДКБ

Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается найти повод для исключения страны из состава Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в беседе с РИА Новости заявила депутат Государственной думы Алена Аршинова.

«Надуманные претензии Никола Пашиняна к ОДКБ больше напоминают не защиту национальных интересов, а тщательно срежиссированный спектакль по указке западных кураторов», - отметила она.

По словам Аршиновой, Пашинян ищет повод для разрыва союзнических отношений с Россией, лишая народ страны главного стратегического друга. Депутат подчеркнула, что именно гарантии ОДКБ по коллективной безопасности сегодня сдерживают инородные военные амбиции в регионе, а выход из организации может только навредить Армении.

Ранее KP.RU сообщал, что Армения была лишена права голоса в ОДКБ. Страна также потеряла право выдвигать своих кандидатов на ключевые должности.