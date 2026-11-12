Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 ноября 2026 19:43

Депутат Аршинова: Пашинян пытается найти повод для исключения Армении из ОДКБ

Аршинова заявила, что Пашинян ищет повод для разрыва союзнических отношений между Арменией и Россией
Мария МАМАЕВА
Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается найти повод для исключения страны из состава Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в беседе с РИА Новости заявила депутат Государственной думы Алена Аршинова.

«Надуманные претензии Никола Пашиняна к ОДКБ больше напоминают не защиту национальных интересов, а тщательно срежиссированный спектакль по указке западных кураторов», - отметила она.

По словам Аршиновой, Пашинян ищет повод для разрыва союзнических отношений с Россией, лишая народ страны главного стратегического друга. Депутат подчеркнула, что именно гарантии ОДКБ по коллективной безопасности сегодня сдерживают инородные военные амбиции в регионе, а выход из организации может только навредить Армении.

Ранее KP.RU сообщал, что Армения была лишена права голоса в ОДКБ. Страна также потеряла право выдвигать своих кандидатов на ключевые должности.