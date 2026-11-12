В Госдуме хотят запретить лживую рекламу на медицинских конгрессах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутаты Госдумы в I чтении единогласно приняли законопроект о борьбе с лжеконгрессами и псевдосъездами, где под видом медицинской деятельности рекламируется что-то. Об этом сообщил RTVI.

"В действующем законе не прописано, что такое медицинское научное мероприятие, и этим пользуются недобросовестные организаторы таких псевдоконгрессов", - приводит издание слова парламентария Леонида Огуля.

По его словам, такие люди устраивают рекламу под видом медицинской деятельности, и это пагубно действует на здоровье россиян.

Он отметил, что законопроект закрепляет понятие медицинского или фармацевтического научного мероприятия, а также устанавливает правила его организации и проведения.

KP.RU рассказал, что в Госдуме одобрен закон о раскрытии производителями сведений об ингредиентах сигарет и вейпов. Теперь к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Соответствующая норма начнет действовать с 1 января 2027 года.