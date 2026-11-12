Грозила ампутация: горнолыжница Вонн перенесла девятую операцию после падения на Олимпийских играх

Линдси Вонн рассказала, что девятая операция после сложного перелома ноги прошла успешно. Фото: REUTERS.

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о своём состоянии после девятой операции на сломанной из-за падения во время Олимпийских игр в Италии ноге. Операция прошла успешно, сообщила Вонн в социальной сети Instagram*.

«Операция прошла хорошо. Сообщу скоро вам больше информации», - такой текст она опубликовала в сториз.

Напомним, 41-летняя Вонн пострадала в результате серьезного падения на верхней части скоростной трассы на ОИ-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Она сломала большеберцовую кость. Травма была настолько серьёзной, что спортсменке грозила ампутация ноги.

После третьей операции Вонн показала жуткие кадры своей ноги, фото здесь на KP.RU.

Напомним, Линдси Вонн — живая легенда горнолыжного спорта, олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, четырехкратная обладательница Кубка мира и двукратная чемпионка мира. Она объявила о завершении спортивной карьеры в 2019 году, но в 2024 вернулась в большой спорт. Подробнее о том, кто такая Линдси Вонн, читайте здесь на KP.RU.

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