Джонсон: Путин дал понять Уиткоффу и Кушнеру, что РФ не уйдет со своих позиций. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на переговорах с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером четко дал понять им, что Россия не отступит со своих изначальных позиций. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я не знаю, поняли ли Уиткофф и Кушнер главную мысль, но Путин не отступил ни от единой ранее обозначенной позиции», — сказал эксперт, комментируя встречу в Кремле 12 ноября.

Джонсон добавил, что европейцам нужно понять - если Украина будет и дальше игнорировать мирный процесс, Россия одержит победу военным путем. Об этом не раз говорили в Москве.

Накануне Путин заявил, что Российская Федерация открыта к партнерству со странами, готовыми вносить вклад в диалог между людьми и государствами, а также к построению справедливого мироустройства.

Также российский лидер отмечал, что территории Донбасса, а также Новороссии должны быть полностью освобождены от украинских боевиков российскими войсками в ходе спецоперации.