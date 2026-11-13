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НовостиАвто13 ноября 2026 7:08

Штраф полагается, даже если тепло: автомобилистам назвали срок замены шин

Юрист Зокиров: независимо от погоды авто должно быть на зимних шинах с 1 декабря
Анна АДАМАЙТЕС
Юрист Зокиров: независимо от погоды авто должно быть на зимних шинах с 1 декабря

Юрист Зокиров: независимо от погоды авто должно быть на зимних шинах с 1 декабря

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров пояснил, что с 1 декабря по 28 февраля эксплуатация автомобилей в России без зимних шин запрещена. За нарушение водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей, пишет ТАСС.

Юрист подчеркнул, что сроки смены резины установлены федеральными нормами. Региональные власти не вправе вводить собственные даты перехода на зимние шины. Требование распространяется на легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт. Зимние шины должны быть установлены на всех колесах машины.

Ранее KP.RU писал о мошеннических схемах при продаже зимних шин. Злоумышленники размещают объявления с заниженными ценами и требуют предоплату за покрышки, которые покупатели в итоге не получают.