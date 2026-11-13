«ЛебедяньМолоко» завоевало национальную премию «Товар года — 2026»

Заслуженная награда

12 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии «Товар года — 2026», по итогам которой «ЛебедяньМолоко» получило награду в категории «Творог».

Победителем стала вся линейка творога, выпускаемого под торговой маркой «ЛебедяньМолоко». Победители определялись на основании независимого исследования холдинга «Ромир».

Анастасия Антипова, менеджер по продажам и Юлия Одинцова, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «ЛебедяньМолоко»

Компания активно развивает производство: за последние годы объём инвестиций превысил 16 млрд рублей. Модернизация производственных мощностей, внедрение современных технологий и передовых технических решений позволяют предприятию увеличивать объёмы выпуска и расширять ассортимент.

Победителем премии “Товар года-2026” стала вся линейка творога торговой марки «ЛебедяньМолоко».

В ближайших планах «Лебедяньмолоко» — запуск безлактозной линейки, а также развитие современных категорий продукции, в том числе йогуртов и творожных десертов.

На протяжении 28 лет премия «Товар года» отмечает лидеров российского потребительского рынка. Для «ЛебедяньМолоко» победа в Национальной премии стала ещё одним подтверждением прочных позиций бренда и доверия миллионов покупателей.

Фото: Пресс-служба ООО «Лебедяньмолоко»

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