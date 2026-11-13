«Игнорировать интересы России не выйдет»: Медведчук подвел итог переговоров в Абу-Даби

Медведчук: переговоры в Абу-Даби открыли новый этап в урегулировании на Украине. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября открыли новый этап в урегулировании конфликта. Об этом заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье на сайте организации.

По его словам, в 2022 году «коллективный Запад вообще предпочитал с Россией не говорить». Однако после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года у западных стран возникло желание вести диалог, но чаще это было похоже на высказывание требований. Ситуация изменилась после трехсторонней встречи в ОАЭ, открылся новый этап в переговорном процессе.

«Встреча в Абу-Даби показала — игнорировать интересы России не выйдет. И теперь коллективному Западу нужно время, чтобы понять, что с этим делать», — заявил политик.

Медведчук также обратил внимание на готовность Евросоюза, НАТО и Великобритании обсуждать новую архитектуру европейской безопасности после завершения конфликта на Украине. По его мнению, это говорит о том, что НАТО умерило свои аппетиты.

Ранее KP.RU писал, что спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал об обсуждении гарантий безопасности на переговорах в Абу-Даби. Он заявил, что стороны продвинулись в этом вопросе, однако соглашение будет зависеть от договоренностей о территориях.