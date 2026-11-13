С начала года в Москве обновили и построили более 128 километров водопроводных и канализационных сетей

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал об обновлении в столице водопроводных и канализационных сетей.

«На сегодняшний день Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. С начала года обновили и построили более 128 километров водопроводных и канализационных сетей», – сообщил заммэра.

Работы проводят во всех округах Москвы. Специалисты применяют современные технологии и оборудование. При помощи теледиагностики с использованием робототехнического комплекса «видят» сети, нуждающиеся в обновлении. Сначала осматривают трубопровод внутри и оценивают его состояние. Затем принимают решение о необходимости реконструкции.

Благодаря бестраншейным технологиям выполняют более 90% работ. Сюда входят протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение. В результате новые технологии позволяют уменьшить неудобства для жителей.

Закольцованность московской системы центрального водоснабжения даёт возможность проводить регламентные и ремонтные работы без отключения абонентов.