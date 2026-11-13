Белый дом мог жечь важные документы, чтобы не сесть в тюрьму: команду Трампа уличили в обмане всей Америки

Администрацию президента США Дональда Трампа заподозрили в уничтожении документов, связанных с масштабными строительными проектами американского лидера. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на информаторов и представителей Демократической партии.

По данным издания, сотрудники Министерства внутренних дел США могли уничтожать документы, чтобы избежать расследований после перехода контроля над Конгрессом к демократам. С соответствующими заявлениями к законодателям якобы обратились информаторы.

Член Палаты представителей Джаред Хаффман потребовал сохранить всю документацию, касающуюся проектов Трампа. В частности, демократов интересуют строительство бального зала Белого дома, Триумфальной арки в Вашингтоне и реконструкция других государственных объектов.

«Американский народ заслуживает знать, что вы сделали с их правительством и их деньгами, и мы намерены дать им ответы», — заявил Хаффман.

При этом в американском МВД категорически отвергли обвинения, назвав их «на 100 процентов ложными». В ведомстве подчеркнули, что соблюдают все требования федерального законодательства по хранению документов.

Скандал разгорелся на фоне судебных разбирательств вокруг строительных инициатив президента. В частности, федеральный суд временно заблокировал возведение гигантской Триумфальной арки неподалеку от Арлингтонского национального кладбища.

Ранее KP.RU сообщила, что Трамп назвал состояние Белого дома до начатой им реконструкции «отвратительной помойкой». Американский лидер утверждал, что историческое здание нуждалось в срочном ремонте. При этом стоимость масштабных строительных работ на территории президентской резиденции оценивалась не менее чем в 900 миллионов долларов, а часть расходов планировалось покрыть из федерального бюджета.