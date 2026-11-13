Кая Каллас рвется на переговоры с Россией от лица ЕС: но признает, что может оказаться бесполезной Фото: REUTERS.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности представлять Евросоюз на переговорах с Россией по вопросам безопасности. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

По словам политика, соответствующие полномочия были распределены еще в 2024 году при назначении руководителей европейских структур. Каллас считает, что интересы ЕС должны представлять она и председатель Евросовета Антониу Кошта.

«Что касается европейской безопасности, то договоры очень-очень конкретны: это Антониу Кошта, а также верховный представитель и вице-президент, которые представляют Европу в вопросах безопасности», — заявила Каллас.

При этом глава евродипломатии допустила, что лидеры стран ЕС могут выбрать другого переговорщика. Комментируя возможные возражения Москвы против ее кандидатуры, Каллас подчеркнула, что Россия не должна влиять на решение европейцев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил готовность лично представлять Европу на переговорах с Россией. По его мнению, страны ЕС должны взять инициативу в диалоге с Москвой. При этом единого мнения о кандидатуре переговорщика внутри объединения пока нет. В частности, Каллас продолжает выступать с жесткими антироссийскими требованиями, которые Москва считает неприемлемыми.