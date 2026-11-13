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НовостиОбщество13 ноября 2026 8:29

Смоленская власти совместно с Православной Церковью укрепляют духовные традиции региона

Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в Соборном съезде Смоленского регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор»
Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области.

Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области.

В работе съезда приняли участие митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Щипков, епископ Вяземский и Гагаринский Алексий, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий, представители духовенства, власти, общественных организаций и молодёжи.

В Год единства народов России, объявленным Президентом Владимиром Путиным, вопросы формирования и развития соработничества государства, Церкви и общества приобретают особое звучание.

В этот раз мероприятие посвящено 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Здесь почти четверть века продолжалось архипастырское служение Святейшего Владыки. В рамках съезда подготовлена фотовыставка «Святейший Патриарх Кирилл. Служение на Смоленской земле», которая рассказывает о вкладе Патриарха в возрождение духовности и восстановление святынь.

"Наш регион стал первопроходцем в заключении соглашений между епархией и Правительством региона о сотрудничестве в сфере социальной и культурно-просветительской деятельности. Участники съезда обсудили ключевые направления взаимодействия", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отдельное внимание на съезде было уделено формированию гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в том числе в рамках проекта «Смоленск – Молодёжная столица России 2026». Обсуждались партнёрские проекты в сфере воспитания молодёжи и деятельности Смоленской православной духовной семинарии по просвещению школьников и студентов.

По итогам съезда была принята резолюция, которая закрепляет общие подходы и дальнейшие планы сотрудничества, построенного на принципах взаимного уважения и общей ответственности за судьбу региона и страны.