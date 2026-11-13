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НовостиПолитика13 ноября 2026 8:32

Депутат Рады Безуглая о призыве женщин в ВСУ: «не скрываю этой позиции»

Депутат Рады Безуглая выступила за мобилизацию женщин
Мария СПИРИДОНОВА
Депутат Рады Безуглая выступила за мобилизацию женщин. Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Рады Безуглая выступила за мобилизацию женщин. Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в интервью YouTube-каналу РБК-Украина заявила, что поддерживает мобилизацию женщин и постановку на воинский учёт всех украинцев без исключения. По её словам, она «не скрывает этой позиции» с самого начала и допускает призыв женщин как минимум на тыловые должности.

Безуглая отметила, что подобная практика в той или иной степени применялась в ключевых крупных конфликтах. В качестве примера она привела американскую актрису Мэрилин Монро, которая до начала модельной карьеры работала на военном заводе.

Тема мобилизации женщин на Украине поднимается не впервые. Прежде в Верховной раде уже звучали предложения расширить призыв за счёт женщин, однако до законодательных решений дело не доходило. Военный эксперт Андрей Марочко ранее выразил мнение, что дефицит живой силы в украинской армии в перспективе может вынудить страну прибегнуть к мобилизации женщин в ВСУ.