Минобороны России опубликовало комиксы ко Дню РХБЗ

Минобороны РФ опубликовало комиксы с забавными ситуациями, где показана работа военных войск РХБЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Минобороны России подготовило серию юмористических комиксов специально ко Дню войск радиационной, химической и биологической защиты. Иллюстрации опубликованы на канале ведомства в «Максе».

Фото: max.ru/morf

На одной из опубликованных страниц авторы с юмором сравнили поведение горожан и военного в период осенних простуд. Обычный житель паникует при каждом чихе в транспорте и горстями пьет витамины. А вот солдат из подразделений РХБЗ решает вопрос по-другому - он достает противогаз и общевойсковой защитный комплект. Облачившись в экипировку, специалист спокойно едет в переполненном вагоне метро, не обращая внимания на недовольных попутчиков.

«Идеально. Ни одна зараза не пройдет», - отмечает военнослужащий, стоя рядом с людьми.

В финале авторы шутят, что такой костюм надежно оберегает не только от сезонных вирусов, но и от токсичных окружающих.

Фото: max.ru/morf

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия поразила недавно сухогруз с вооружением для ВСУ в Черном море на юго-западе Одессы. Операцию провели с помощью беспилотников.