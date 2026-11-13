Зеленского публично унизили во время тура в Ирландию: машину в его кортеже забросали яйцами Фото: REUTERS.

Один из автомобилей в кортеже Владимира Зеленского забросали яйцами во время его визита в Ирландию. Соответствующие кадры опубликовал журналист британского телеканала Sky News Стивен Мерфи в социальной сети X.

На записи видно, что машина из сопровождения украинского политика прибыла к месту назначения с заметными загрязнениями на кузове. При этом сам журналист обратил внимание на необычный внешний вид автомобиля.

Одна из машин в кортеже Зеленского прибыла в несколько грязном состоянии.

«Одна из машин в кортеже Зеленского прибыла в несколько грязном состоянии», — написал Мерфи.

Кто именно мог забросать автомобиль яйцами, и при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. Также не уточняется, находился ли сам Зеленский в этой машине.

Напомним, украинский политик прибыл в Дублин для участия в саммите Европейского политического сообщества, который состоялся 12 ноября.

Ранее Зеленский анонсировал встречу в ирландской столице со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Американские представители прибыли туда после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Одной из главных тем консультаций стало урегулирование украинского конфликта.