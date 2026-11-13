В Петербурге поймали предполагаемого 15-летнего убийцу: тело его матери нашли в чемодане

В Петербурге поймали потенциального 15-летнего убийцу: тело его матери нашли в чемодане Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве собственной матери, тело которой обнаружили в чемодане. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ГСУ СК России.

Женщина пропала без вести в начале ноября. После поступления заявления в полицию правоохранители начали поиски и установили обстоятельства, указывающие на возможное совершение преступления.

В результате тело пропавшей нашли в чемодане на экотропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово на севере Петербурга. По подозрению в причастности к убийству задержали ее несовершеннолетнего сына.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, выясняют мотивы преступления и решают вопрос об избрании подростку меры пресечения.

Ранее в Петербурге арестовали 17-летнего школьника, обвиняемого в попытке убийства собственной матери. По версии следствия, юноша вместе со взрослым знакомым напал на женщину, нанес ей многочисленные ножевые ранения и выбросил из окна второго этажа. Пострадавшая выжила благодаря своевременной помощи врачей.