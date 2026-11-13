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НовостиПолитика13 ноября 2026 8:48

Никаких иллюзий: в МИД дали прогноз по срокам отмены западных санкций

МИД: Россия не ожидает отмены западных санкций в среднесрочной перспективе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД: Россия не ожидает отмены западных санкций в среднесрочной перспективе

МИД: Россия не ожидает отмены западных санкций в среднесрочной перспективе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Москва не рассчитывает на снятие введенных против России санкционных ограничений в среднесрочной перспективе. Об этом заявил посол Министерства иностранных дел РФ Александр Трофимов.

"Ожидать того, что санкции с России будут сняты в среднесрочной перспективе — а это шесть лет — нереалистично", — отметил дипломат, уточнив, что такие выводы сделаны на основе анализа, который проводят, исходя из действий западных стран и контрагентов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что в отношении страны было введено около 30 тысяч различных санкций. По оценке главы государства, эти ограничения не достигают поставленных их инициаторами целей, а, напротив, послужили стимулом для внутреннего развития России, в то время как сами страны, инициировавшие санкционное давление, сталкиваются с экономическими трудностями.