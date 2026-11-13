Европа рвётся за стол переговоров по Украине, но не может выбрать представителя: Коц объяснил парадокс

Коц: ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине, но не выбрал представителя Фото: Александр КОЦ.

Европейские страны пока не договорились, кто будет представлять их на переговорах по Украине, хотя по-прежнему добиваются места за столом диалога. На противоречие в позиции ЕС обратил внимание военный корреспондент KP.RU Александр Коц в публикации в МАХ.

По словам журналиста, европейские лидеры одновременно заявляют о необходимости участия Европы в решении вопросов безопасности и откладывают прямой разговор с Россией до выполнения определенных условий. Так, 40 стран подписали в Дублине декларацию, согласно которой вопросы европейской безопасности должны решаться с участием европейцев, однако обсуждать с Москвой снижение рисков они готовы лишь после восстановления мира в Европе.

Коц отметил, что внутри ЕС нет согласия и по кандидатуре переговорщика. Например, премьер Италии Джорджа Мелони выступает за одного представителя с четким мандатом, а канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает формат «тройки» Берлин — Париж — Лондон.

Как считает военкор, из-за этой неопределенности европейские страны рискуют остаться в стороне от переговорного процесса. Сам выбор представителя ЕС, по его оценке, могут отложить до декабря.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков также обратил внимание на отсутствие ясности с европейским переговорщиком. В Москве пока не понимают, с кем ЕС собирается вести диалог по урегулированию украинского конфликта.