Бастрыкин провёл в Мариуполе совещание по расследованию преступлений ВСУ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба СК РФ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провёл в Мариуполе совещание штаба по расследованию преступлений украинских формирований против мирного населения и российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

По данным ведомства, участие в совещании приняли первый заместитель главы СК Эдуард Кабурнеев, руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов, заместитель председателя СК Александр Маслов, член Общественного совета при ведомстве журналист Эдуард Петров, а также главы подразделений центрального аппарата и следственных управлений по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям.

Фото: пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ

Подчинённые доложили главе ведомства о результатах расследования преступлений киевского режима. Как сообщил на совещании Кабурнеев, с 2014 года возбуждено 11 672 уголовных дела о преступлениях украинских войск, в международный розыск объявлены 1 002 иностранных наёмника, 323 дела переданы в суд, по 284 вынесены приговоры.

Помимо этого, в СК сообщили о нескольких резонансных эпизодах. В частности, на завершающей стадии находится уголовное дело полковника Государственной пограничной службы Украины Андрея Стрельченко, обвиняемого в атаках ударных БПЛА на гражданские объекты Белгородской области. Ему заочно предъявлено обвинение. Стрельченко объявлен в международный розыск. Проверяется причастность военнослужащего 425-го отдельного десантно-штурмового полка «Скала» Михаила Чаленко к убийствам мирных жителей сёл Шевченко и Гришино в ДНР в 2024 году и завладению их транспортом. Также обвинение предъявлено гражданину Украины Егору Доровских, который в 2022 году с соучастниками по мотивам национальной ненависти повредил мемориал «Крылья Победы» в Одессе.

Кроме того, на совещании обсудили соблюдение прав участников спецоперации и членов их семей, работу криминалистов и экспертизы останков погибших. После заседания Бастрыкин наградил отличившихся офицеров.