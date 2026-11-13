Учительница спасла младшеклассников от вооруженного топором школьника: она смогла уговорить его отпустить ребят

Силовики задержали подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Общественник, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала о поступке учительницы в Забайкальском крае, которая вступила в переговоры с учеником, пришедшим в школу вооруженный топором и ножами. Преподаватель помогла его успокоить.

Ученик прорвался через охрану в здание школы, имея при себе топор и ножи, после чего забаррикадировался в одном из учебных кабинетов вместе с детьми. Благодаря вмешательству учительницы, сумевшей наладить диалог с нападавшим, ситуацию удалось удержать под контролем до приезда силовиков, которые задержали подростка.

«В переговоры с подростком вступила одна из учительниц, она помогла его успокоить. Приехавшие на место силовики задержали школьника. Причины произошедшего выясняются», — написала Мизулина в мессенджере «Макс».

В следственном управлении СК России по Забайкальскому краю уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, а преступление удалось вовремя предотвратить. В отношении 14-летнего школьника возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц, решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Ход и результаты расследования взяла на личный контроль прокуратура региона.