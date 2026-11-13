В руках он держал топор и нож: в Забайкалье 14-летний подросток ворвался в школу с оружием и заперся с детьми

В Забайкалье 14-летний подросток ворвался в школу с оружием, заведено дело Фото: Ольга ЮШКОВА.

Вооруженный 14-летний подросток ворвался в учебное заведение в Забайкалье и заперся с детьми в одном из кабинетов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. ЧП случилось в образовательном учреждении в Сретенском районе.

Подробностями инцидента также поделилась член Общественной палаты Екатерина Мизулина у себя на канале в Максе. По ее данным, школьник в руках держал топор и нож. Обезвредить нападавшего помогла смелость одной из педагогов, которая решилась выйти к юноше и завести с ним диалог. После беседы с учителем агрессивный подросток успокоился, что позволило избежать жертв.

«Преступление удалось предотвратить. В результате происшествия никто не пострадал. Юного фигуранта задержали», - рассказали в ведомстве.

Задержанного подозревают в подготовке к убийству двух и более лиц. Следствие готовит ходатайство о его аресте и выясняет мотивы поступка.

Ранее KP.RU писал, что бывший учитель физкультуры Павел Кудрин из Косулино, который побил ученика, хочет вернуться на работу. Он утверждает, что теперь будет сдержанно вести себя с учащимися.