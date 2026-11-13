Нефтепереработка в мире достигла сезонного дна: что произойдет с отраслью к декабрю

МЭА: мировая переработка нефти упала до сезонного минимума Фото: REUTERS.

Мировые нефтеперерабатывающие заводы в октябре снизили объем переработки нефти до 81,3 млн баррелей в сутки — это сезонный минимум. В декабре показатель, как ожидается, восстановится до 84,7 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценке экспертов агентства, за месяц объем переработки сократился на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с сентябрем. Таким образом, к концу года мировые НПЗ могут увеличить загрузку мощностей и вернуться к более высоким объемам производства нефтепродуктов.

Ранее KP.RU сообщал, что Международное энергетическое агентство в октябре ухудшило прогноз мировой добычи нефти на 2026 год до 100,65 млн баррелей в сутки. По оценке МЭА, сокращение добычи по сравнению с предыдущим годом должно было составить 5,76 млн баррелей в сутки.