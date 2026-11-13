Выгнанная с чаепития школьница из Новосибирска занялась спортивной аэробикой

Милана подросла и стала спортсменкой. Фото: Никита МАНЬКО // предоставлено Ириной

Шесть лет назад история восьмилетней Миланы из Новосибирска обсуждалась по всей стране: во время школьного чаепития девочку не пустили за общий стол и не дали стаканчик для сока, потому что ее мама не сдала деньги в родительский комитет. КП-Новосибирск узнала, как сложилась судьба девочки.

В 2020 году случай вызвал огромный резонанс: незнакомые люди собрали деньги на отдельный праздник, а Егор Крид записал для школьницы видеообращение. После скандала девочке пришлось сменить школу, в прежнем классе ее стали высмеивать.

— Мы не остались учиться в той школе, потому что над ребенком стали издеваться, насмехаться, — рассказала мама девочки Ирина.

Сейчас Милана хорошо учится, занимается спортивной аэробикой и в этом году окончила музыкальную школу. Любовь к творчеству Егора Крида у нее сохранилась.

— Она очень любит животных с детства, это ее мечта — стать ветеринаром, — поделилась Ирина.

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