В Euroclear пришли к пугающему выводу об активах РФ: их возврат может лечь на плечи простых граждан Фото: REUTERS.

Финансовые последствия возможной конфискации замороженных российских активов могут в итоге лечь на обычных налогоплательщиков Бельгии. Об этом в интервью газете Le Soir заявила глава депозитария Euroclear Валери Урбен.

По словам Урбен, при серьёзном кризисе первыми вмешаются акционеры организации. Однако бельгийское государство входит в их число, поэтому привлечение налогоплательщиков станет крайней мерой.

Даже солидный собственный капитал не спасёт Euroclear от последствий одностороннего изъятия или принудительного перевода российских средств. Урбен подчеркнула: эти активы составляют более 80% от общего баланса организации.

Наибольшую тревогу у главы депозитария вызывают поспешные и непродуманные законопроекты Брюсселя. По её мнению, такие инициативы могут обернуться крупными судебными исками и жёстким ответом со стороны России.

Ранее Центробанк РФ обратился в коммерческий суд Брюсселя с требованием направить судебного исполнителя в штаб-квартиру Euroclear. Цель — изъять документы о взаимодействии депозитария с Еврокомиссией и Советом ЕС.