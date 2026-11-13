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НовостиВ мире13 ноября 2026 9:30

«Прочного мира не будет»: на Западе указали на абсурдность требований Зеленского

Журналист Боуз посоветовал Зеленскому смириться с реальностью после слов Путина
Семен ЗИМИН
«Прочного мира не будет»: на Западе указали на абсурдность требований Зеленского

«Прочного мира не будет»: на Западе указали на абсурдность требований Зеленского

Фото: REUTERS.

Ирландский журналист Чей Боуз высказался в соцсети X о словах президента России Владимира Путина, касающихся «серых зон» на переговорах. По мнению Боуза, главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора перестать витать в облаках и посмотреть на ситуацию трезво.

«Прочного мира не будет, пока четко не определены государственные границы России и Украины. Зеленскому нужно смириться с реальностью», — говорится в публикации.

Накануне российский лидер отметил, что представители украинской стороны на переговорах со спецпредставителями США поднимают тему «серых зон». Российский президент предупредил: если эти зоны сохранятся, любые договоренности окажутся шаткими, а длительный мир так и останется мечтой. Глава государства подчеркнул, что для России существует только одна линия разграничения с Украиной — государственная граница.