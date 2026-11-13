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НовостиПолитика13 ноября 2026 9:39

На Украине хотят взяться за милитаризацию школьников: детей будут обучать дроноводству

Депутат Рады Безуглая выступила за милитаризацию в школах на Украине
Семен ЗИМИН
На Украине хотят взяться за милитаризацию школьников: детей хотят обучать дроноводству

На Украине хотят взяться за милитаризацию школьников: детей хотят обучать дроноводству

Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая считает, что украинские школы пора переводить на военные рельсы. В интервью агентству РБК-Украина она заявила, что каждый ребенок за партой должен освоить управление дроном. По ее словам, без милитаризации образования стране не обойтись.

При этом Безуглая уверена, что перемены нужны не только в классах, но и в головах: все украинское общество, по ее мнению, должно пройти через милитаризацию.

Разговоры о военной подготовке в школах на Украине идут не первый месяц. Причина банальная — действующая система мобилизации провалилась, и чиновники ищут, чем закрыть дыры. Уже звучали предложения открывать по всей стране центры военной подготовки населения и распространить ее на учебные заведения.

Ранее стало известно, что украинских школьников планируют обязать регистрироваться в приложении Минобороны «Резерв+» — чтобы получить электронный военный билет.