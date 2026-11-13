Соседка взяла продукты без спроса и лишилась возможности говорить: ее заставили зашить себе рот

Жительница Японии заставила соседку зашить себе рот из-за украденной еды Фото: REUTERS.

Жительница японского города Кога Масаэ Сакураи в ходе судебного заседания призналась, что под угрозами заставила соседку зашить себе рот иголкой с ниткой. Об этом сообщает издание Japan Today.

Как сообщает следствие, поводом стал конфликт из-за еды. Сакураи заявила соседке, что «кто не работает, тот не ест», а та без разрешения взяла ее еду. Под давлением обвиняемой пострадавшая прошила себе рот несколькими стежками от носа до нижней губы — при этом нить проходила через внутреннюю полость рта, из-за чего снаружи швы оставались практически незаметными.

«Я могу зашить сама, но тогда будет вдвое больнее», — пригрозила женщине Сакураи.

Сбежать пострадавшей удалось лишь тогда, когда обвиняемая отлучилась из дома. Она вышла на улицу в медицинской маске, зашла в ближайший магазин и передала продавцу записку с просьбой о помощи. Позже женщина объяснила полицейским, что ранее была слишком напугана, чтобы предпринять попытку побега.

Первоначально Сакураи отрицала свою причастность к преступлению, однако на первом же заседании суда признала вину после того, как прокуратура представила записи с домашней камеры видеонаблюдения. Сторона защиты не стала оспаривать обвинения и возражать против приобщения видеоматериалов к делу.

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