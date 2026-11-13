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НовостиПолитика13 ноября 2026 10:02

Марочко: российские военные форсировали реку Конку у Новопавловки

Российские подразделения продолжают продвижение севернее и северо-восточнее Новопавловки, ранее перешедшей под контроль ВС РФ
Анна АДАМАЙТЕС
Марочко: российские военные форсировали реку Конку у Новопавловки

Марочко: российские военные форсировали реку Конку у Новопавловки

Фото: Александр КОЦ.

Российские военнослужащие форсировали реку Конку за пределами Новопавловки Запорожской области и закрепляются на ее берегу. Об этом военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС.

По словам Марочко, российские подразделения также восстановили контроль над рядом позиций в районе Степногорска. Кроме того, они продолжают продвигаться в северном и северо-восточном направлениях от Новопавловки.

«Наши ребята форсировали реку Конка и закрепляются на берегу», — сказал эксперт.

10 ноября KP.RU сообщал, что российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Конку в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, для удара по мосту в районе населенного пункта Запорожец применили пять авиабомб ФАБ-500.

Также KP.RU писал, что 1 сентября группировка войск «Днепр» освободила Новопавловку в Запорожской области.