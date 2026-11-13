Четыре человека погибли при атаке ВСУ на промпредприятие в Самарской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Четыре мирных жителя погибли в результате утренней атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одно из промышленных предприятий Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам главы области, в результате удара также есть пострадавшие, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия задействованы экстренные службы, для координации действий развернут оперативный штаб. Федорищев также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пообещал, что им будет оказана вся необходимая поддержка.

«Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека погибли», — написал губернатор.

Накануне губернатор Александр Шуваев сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки нанесли 152 удара по территории Белгородской области, в результате чего погибли три мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка.